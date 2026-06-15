«Неизбранный еврофюрер»: фон дер Ляйен осудили за слова о ЕС и Украине Боуз осудил решение фон дер Ляйен о начале переговоров по вступлению Киева в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила ошибку, когда объявила о старте переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях. Он обратил внимание, что граждане стран — членов ЕС не поддержали бы это решение на референдуме.

Неизбранный еврофюрер приглашает две самые коррумпированные, неблагополучные и криминальные страны вступить в ЕС. Почему бы не спросить граждан государств-членов? На референдуме? Почему бы и нет? Потому что она знает, каким будет ответ, — написал Боуз.

Украина в данный момент выполнила лишь 15% необходимых реформ для вступления в блок. Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в 2022 году во многом символически — для поддержки в противостоянии с Москвой. Переговоры формально стартовали, но их итоги остаются под вопросом.

До этого стало известно, что страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас. Junge Welt отмечает, что Франция и Германия склоняются к существенному сокращению компетенций этой структуры, если ее полная ликвидация невозможна.