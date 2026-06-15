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15 июня 2026 в 06:11

Рособрнадзор озвучил порядок апелляции ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил порядок апелляции о несогласии с баллами ЕГЭ

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рособрнадзор определил процедуру апелляции о несогласии с баллами за ЕГЭ-2026, с документом ознакомилось РИА Новости. Заявление можно подать в течение двух рабочих дней после официального дня публикации результатов.

Апелляция подается в школе или в месте регистрации на экзамен, а также дистанционно через информационно-коммуникационные технологии. Сделать это вправе сам участник, его родители (при предъявлении документов) или уполномоченные представители.

Комиссия рассматривает жалобу четыре рабочих дня. При удовлетворении апелляции сумма баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться неизменной. Не рассматриваются вопросы по содержанию заданий, кратким ответам, нарушению порядка экзамена и неправильному заполнению бланков.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали, что речь идет о сдававших историю, литературу и химию. Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что система государственной итоговой аттестации (ГИА) функционирует стабильно и без сбоев.

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