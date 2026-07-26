На Волге перевернулось спасательное судно, искавшее человека В Астраханской области на Волге опрокинулось маломерное судно

Судно «Омега» опрокинулось в акватории Волги в Астраханской области, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале. В настоящее время ведутся поиски одного из пассажиров.

Сегодня, 26 июля 2026 года, в акватории реки Волги в Наримановском районе Астраханской области произошло опрокидывание маломерного судна «Омега». Осуществляются мероприятия по поиску и спасанию одного из пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на озере Ольховое 19-летний юноша утонул при попытке доплыть до берега на надувном матрасе. Инцидент произошел неподалеку от села Михайловка. Тело погибшего извлекли примерно в 25 метрах от берега на глубине около трех метров.

До этого в Мензелинском районе Республики Татарстан пятилетняя девочка утонула в пруду. Примерно спустя час после инцидента спасатели достали тело ребенка из водоема на глубине двух метров.

Также в Эвено-Бытантайском районе Якутии восьмимесячный младенец погиб, упав в ведро с водой. Ребенок только начал самостоятельно передвигаться и в процессе ходьбы опрокинулся в емкость.