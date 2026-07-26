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26 июля 2026 в 14:02

Спасатели раскрыли подробности тушения мощнейшего пожара под Астраханью

В МЧС заявили о локализации пожара в Астраханской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожар в Астраханской области локализован на площади 900 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС России в МАКСе. В регионе горели сухая растительность и 12 строений, в том числе восемь жилых домов.

Пожар локализован. Площадь пожара составила 900 кв. метров, — заявили спасатели.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ахтубинском районе Астраханской области началось тушение крупного пожара. В ведомстве отметили, что работе спасателей мешали жаркая засушливая погода и сильные порывы ветра. Основные усилия были направлены на локализацию возгорания и защиту расположенных рядом жилых домов.

Кроме того, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте ТЭК в Новоспасском районе, подвергшемся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он напомнил, что борьба с огнем продолжалась более двух суток. По его словам, пожарным удалось предотвратить распространение огня на гражданские объекты.

Также сообщалось, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Отмечалось, что наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции, где огонь приблизился к Бордо примерно на 30 км.

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