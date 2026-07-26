В ГД рассказали о новых правилах проведения госзакупок у малого бизнеса Депутат Говырин: порог госзакупок у малого бизнеса вырос до 30 млн рублей

Порог госзакупок у малого бизнеса увеличился с 20 млн до 30 млн рублей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. Он напомнил, что новый законопроект «О внесении изменений в 44-ФЗ в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок» повышает пороги нескольких видов госзакупок, в том числе для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сейчас заказчики должны направлять малому бизнесу и таким организациям не менее 25% учитываемого годового объема закупок. При специальных торгах, куда допускают только этих участников, начальная цена контракта ограничена 20 млн рублей. В расчет квоты входит не каждая закупка. Закон предусматривает исключения, среди которых факт большинства закупок у единственного поставщика, оборонные закупки, кредиты и закрытые процедуры. Одобренные поправки поднимают порог специальных торгов с 20 млн до 30 млн рублей. Когда изменения начнут действовать, малые компании смогут бороться за более крупные контракты в процедурах, закрытых для большого бизнеса. Заказчикам реже придется делить потребность на несколько закупок лишь из-за прежнего ценового ограничения, ― сказал Говырин.

Также еще одно изменение касается электронного запроса котировок, добавил парламентарий. До конца 2027 года его ценовой порог предлагается повысить с 10 млн до 20 млн рублей, уточнил депутат.

Такая процедура требует меньше времени, поэтому заказчики смогут применять ее к более дорогим закупкам. Практический эффект возможен там, где учреждению нужно быстрее приобрести оборудование, выполнить ремонт или заказать необходимые услуги. Отдельная мера предусмотрена для сельских населенных пунктов. При закупках у единственного поставщика предлагается отменить общий годовой лимит в 50 млн рублей, хотя стоимость одной закупки сохранится в пределах 600 тыс. рублей. Это позволит приобретать небольшими партиями товары и услуги для нужд сел в течение года, не останавливая такие закупки после исчерпания общего лимита. Послабление относится именно к сельским нуждам и не отменяет ограничение цены отдельного договора, ― подчеркнул Говырин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что сохранение порога НДС на уровне 20 млн рублей поможет малому бизнесу работать по прежним правилам. Он отметил, что такое решение позволит предпринимателям избежать дополнительных налоговых нагрузок.