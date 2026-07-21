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21 июля 2026 в 16:45

Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии

Депутат Говырин: работавшим в 2025 году россиянам повысят пенсии с 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховые пенсии тем, кто еще работал в 2025 году, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT. По его словам, размер прибавки будет зависеть от заработанных баллов, но не более трех. Каждый балл в 2026 году стоит 156,76 рубля, соответственно, максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Тогда же на 17,3% вырастут накопительные пенсии — это коснется около 136 тыс. человек.

Депутат напомнил, что 1 октября военные пенсии и выплаты бывшим силовикам проиндексируют на 4% в зависимости от роста денежного довольствия. Доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривают ежеквартально — ближайшие даты 1 августа и 1 ноября.

Говырин также добавил, что для тех, кому исполнится 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена до 19 169 рублей (вместо 9584 рублей), также назначается надбавка за уход — 1413 рублей. Перерасчет проведут с месяца, следующего за юбилеем. С 1 января страховые пенсии уже выросли на 7,6%, с 1 апреля — социальные, на 6,8%, поэтому августовские и осенние повышения пойдут от увеличенной базы.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

Общество
Госдума
Алексей Говырин
пенсии
выплаты
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