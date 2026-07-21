Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне

Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне Конкурс по охране объектов транспортной инфраструктуры стартовал в Астрахани

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани объявило о начале открытого электронного конкурса на услуги по охране объектов транспортной инфраструктуры города от незаконных вмешательств. Стартовая цена контракта, рассчитанного на 16,5 месяцев, составляет 73 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 27 июля.

В охранный периметр входят 29 искусственных сооружений, включая мосты, эстакады и путепроводы. Главным форпостом станет стратегический мост через Волгу, расположенный в районе улицы Анри Барбюса. Он получил высшую первую категорию безопасности и станет местом размещения круглосуточного стационарного поста с дежурным внедорожником.

Остальные 28 объектов, имеющих третью и четвертую категории безопасности, будут находиться под контролем мобильных групп быстрого реагирования, а также пеших инспекторов.

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