Стали известны приоритеты стран «Большой семерки» Scope Ratings: пять стран G7 тратят больше денег на долги, чем на оборону

Пять стран из состава G7 тратят больше денег на оплату государственного долга, чем на финансирование обороны, подсчитала компания Scope Ratings. Исключениями выступили Германия и Канада.

Так, Италия выделяет из бюджета почти в три раза больше средств на оплату долгов, чем на оборонные цели. США тратят в более чем два раза больше. В то же время Великобритания и Франция находятся на равном уровне по этому показателю. Расходы обеих стран на оплату госдолга превышает бюджет оборонных сил в два раза.

Хотя большинство суверенных эмитентов [Группы семи] пока не сталкивались с острым кризисом рефинансирования, повышенное долговое бремя в комбинации с относительно высоким первичным дефицитом [госбюджета] обостряют чувствительность государственных финансов к изменениям условий на денежном рынке, — заявил представитель компании Эйко Зиверт.

Эксперт добавил, что скоро страны «Большой семерки» столкнутся с исторически высокими расходами на обслуживание госдолга. Это касается США, Франции и Японии.

Ранее появилась информация, что государственный долг 16 стран Евросоюза достиг исторического максимума. Совокупный госдолг всех 27 стран ЕС составил €15,705 трлн.