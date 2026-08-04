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04 августа 2026 в 13:18

Стали известны приоритеты стран «Большой семерки»

Scope Ratings: пять стран G7 тратят больше денег на долги, чем на оборону

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пять стран из состава G7 тратят больше денег на оплату государственного долга, чем на финансирование обороны, подсчитала компания Scope Ratings. Исключениями выступили Германия и Канада.

Так, Италия выделяет из бюджета почти в три раза больше средств на оплату долгов, чем на оборонные цели. США тратят в более чем два раза больше. В то же время Великобритания и Франция находятся на равном уровне по этому показателю. Расходы обеих стран на оплату госдолга превышает бюджет оборонных сил в два раза.

Хотя большинство суверенных эмитентов [Группы семи] пока не сталкивались с острым кризисом рефинансирования, повышенное долговое бремя в комбинации с относительно высоким первичным дефицитом [госбюджета] обостряют чувствительность государственных финансов к изменениям условий на денежном рынке, — заявил представитель компании Эйко Зиверт.

Эксперт добавил, что скоро страны «Большой семерки» столкнутся с исторически высокими расходами на обслуживание госдолга. Это касается США, Франции и Японии.

Ранее появилась информация, что государственный долг 16 стран Евросоюза достиг исторического максимума. Совокупный госдолг всех 27 стран ЕС составил €15,705 трлн.

Мир
Большая семерка
госдолг
оборона
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