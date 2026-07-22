Госдолг сразу 16 стран ЕС достиг исторического максимума

По итогам первого квартала государственный долг сразу 16 стран Евросоюза достиг рекордных значений, следует из данных Евростата. Совокупный госдолг всех 27 стран ЕС вырос на €327,3 млрд и достиг исторического максимума в €15,705 трлн.

Наибольший объем государственного долга был зафиксирован во Франции, где показатель достиг €3,536 трлн. Исторические максимумы также зарегистрированы в Италии, Германии, Испании, Бельгии, Австрии и еще десяти странах Евросоюза.

Кроме того, рекордные показатели госдолга отмечены в Финляндии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Латвии, Мальте и Эстонии. Статистика Евростата охватывает данные с 1994 года, и нынешний уровень долга стал самым высоким за весь период наблюдений.

Ранее сообщалось, что совокупный государственный долг Украины по состоянию на конец апреля достиг 104,6% от номинального валового внутреннего продукта. За первые четыре месяца 2026 года этот относительный показатель вырос на 3,4%.

Кроме того, госдолг США увеличился почти на $450 млрд (32,59 трлн рублей) и превысил отметку в $39,2 трлн (2838,86 трлн рублей) с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста долга называются возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.