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22 июля 2026 в 02:42

Госдолг сразу 16 стран ЕС достиг исторического максимума

Госдолг 16 стран Евросоюза достиг исторического максимума в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По итогам первого квартала государственный долг сразу 16 стран Евросоюза достиг рекордных значений, следует из данных Евростата. Совокупный госдолг всех 27 стран ЕС вырос на €327,3 млрд и достиг исторического максимума в €15,705 трлн.

Наибольший объем государственного долга был зафиксирован во Франции, где показатель достиг €3,536 трлн. Исторические максимумы также зарегистрированы в Италии, Германии, Испании, Бельгии, Австрии и еще десяти странах Евросоюза.

Кроме того, рекордные показатели госдолга отмечены в Финляндии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Латвии, Мальте и Эстонии. Статистика Евростата охватывает данные с 1994 года, и нынешний уровень долга стал самым высоким за весь период наблюдений.

Ранее сообщалось, что совокупный государственный долг Украины по состоянию на конец апреля достиг 104,6% от номинального валового внутреннего продукта. За первые четыре месяца 2026 года этот относительный показатель вырос на 3,4%.

Кроме того, госдолг США увеличился почти на $450 млрд (32,59 трлн рублей) и превысил отметку в $39,2 трлн (2838,86 трлн рублей) с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста долга называются возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.

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