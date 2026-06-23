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23 июня 2026 в 06:11

Госдолг Украины рекордно вырос за 2026 год

Госдолг Украины за 2026 год вырос до 104,6% номинального ВВП страны

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Совокупный государственный долг Украины по состоянию на конец апреля достиг 104,6% от номинального валового внутреннего продукта. За первые четыре месяца 2026 года этот относительный показатель вырос на 3,4%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных украинского Минфина.

В абсолютном выражении задолженность составила примерно $212,1 млрд (18 трлн рублей). С начала года этот объем увеличился на 3,3% в гривневом исчислении.

Для сравнения: номинальный ВВП по итогам прошлого года оценивался в $202,6 млрд (17,4 трлн рублей). Таким образом, соотношение долга и экономического производства страны перевалило за психологическую отметку в 105%.

Динамика последних лет показывает устойчивый рост этого коэффициента. На конец 2021 года он составлял 48,9%, однако уже через год подскочил до 78,4%, а в 2023-м — до 84,4%. В 2024 году показатель достиг 91,2%, тогда как в декабре прошлого года находился на уровне 101,2%, что ниже текущего значения.

Ранее сообщалось, что госдолг США увеличился почти на $450 млрд (32,59 трлн рублей) и превысил отметку в $39,2 трлн (2838,86 трлн рублей) с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин роста долга называются возросшие оборонные расходы, финансирование военных операций и союзнической помощи Израилю.

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