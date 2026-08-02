Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 19:14

«Мы должны быть готовы»: Поддубный раскрыл новую тактику Запада

Поддубный: Запад будет пытаться разрушить базовые элементы экономики России

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад сосредоточится на подрыве доверия к российским государственным институтам и разрушении базовых элементов экономики России, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, противник отдает себе отчет том, что в военном плане победить Россию невозможно.

Весь ресурс Запад будет направлять на то, чтобы поставить под угрозу наши государственные институты, снизить к ним доверие, допускать этого нельзя. И в первую очередь нужно оправдывать доверие жителей нашей страны. <…> Всенепременно Запад будет пытаться разрушить базовые элементы экономики, — отметил Поддубный.

Военкор также обратил внимание, что западные страны увеличат количество дезинформации. Поэтому, подчеркнул он, Россия должна быть готовой ответить на эти вызовы.

Ранее Поддубный заявлял, что принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы, создается в России. По его словам, она строится на эшелонированных мобильных группах, которые работают на разных высотах. Он также назвал три ключевых условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.

Россия
военкоры
Евгений Поддубный
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При взрыве у полицейского участка погибли не менее семи человек
«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона
Взрыв газа оказался не помехой для свадьбы
Российские ученые создали генетический атлас болезней сердца
«Об этом и Михалков говорит»: депутат ГД Бурляев предрек скорое очищение РФ
Россиян предупредили об опасности открытых Wi-Fi-сетей
Украину предложили отрезать от моря
Бурляев объяснил, почему отказался баллотироваться в Госдуму
Переехавшего шестилетнего ребенка судоводителя задержали
В давке на фестивале пострадали более 20 человек
«Мы должны быть готовы»: Поддубный раскрыл новую тактику Запада
Все билеты на дебютный матч Зидана в качестве тренера смели за сутки
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы и Турции
Водитель без прав прокатил приятеля на капоте и поплатился за это
Армия Израиля заявила об уничтожении трех радикалов в Газе
В Госдуме спрогнозировали новый этап участия США в конфликте на Украине
Плющенко рассказал, получает ли прибыль от своей академии
Атака ВСУ на Омск 2 августа: что известно, концерт Дайнеко, жертвы
В российском регионе загорелся грузовик с зерном
Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.