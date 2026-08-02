«Мы должны быть готовы»: Поддубный раскрыл новую тактику Запада

Запад сосредоточится на подрыве доверия к российским государственным институтам и разрушении базовых элементов экономики России, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, противник отдает себе отчет том, что в военном плане победить Россию невозможно.

Весь ресурс Запад будет направлять на то, чтобы поставить под угрозу наши государственные институты, снизить к ним доверие, допускать этого нельзя. И в первую очередь нужно оправдывать доверие жителей нашей страны. <…> Всенепременно Запад будет пытаться разрушить базовые элементы экономики, — отметил Поддубный.

Военкор также обратил внимание, что западные страны увеличат количество дезинформации. Поэтому, подчеркнул он, Россия должна быть готовой ответить на эти вызовы.

Ранее Поддубный заявлял, что принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы, создается в России. По его словам, она строится на эшелонированных мобильных группах, которые работают на разных высотах. Он также назвал три ключевых условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.