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31 июля 2026 в 14:25

Поддубный предложил создавать в регионах места памяти погибших военкоров

Евгений Поддубный Евгений Поддубный Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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В регионах России необходимо создавать места, посвященные памяти погибших в ходе специальной операции военных корреспондентов, заявил РИА Новости кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», военкор Евгений Поддубный. По его словам, таким образом увековечение их памяти будет продолжаться.

Уже сейчас в Курске открыта аллея военкоров, где высажены деревья с именными табличками… Это абсолютно органичный процесс. Я думаю, что рано или поздно будет он продолжен, в первую очередь, по инициативе руководителей региона, потому что это организационная работа, — отметил Поддубный.

Как объяснил военкор, увековечивать память о погибших журналистах важно, поскольку это часть истории России. По его словам, уже сейчас во многих городах появляются места, посвященные памяти погибших военных корреспондентов.

Ранее военкор Поддубный заявил, что принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы, создается в России. По его словам, она строится на эшелонированных мобильных группах, которые работают на разных высотах.

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СВО
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Евгений Поддубный
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