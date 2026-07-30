Поддубный раскрыл детали принципиально новой системы ПВО против БПЛА Поддубный сообщил о создании в России новейшей системы ПВО против дронов ВСУ

Принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы, создается в России, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. По его словам, она строится на эшелонированных мобильных группах, которые работают на разных высотах. Поддубный выделил три ключевых условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.

Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы. Это эшелонированные МОГи (мобильные огневые группы. — NEWS.ru), причем различного подчинения и у которых различные задачи, — заявил военкор.

Поддубный также сообщил, что в настоящее время наращивается производство перехватчиков и отрабатывается взаимодействие между подразделениями. По его мнению, именно взаимодействие является ключевым моментом в этой системе.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 712 беспилотников ВСУ. Также были уничтожены 13 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.