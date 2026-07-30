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30 июля 2026 в 14:02

В РСТ ответили, стоит ли ожидать скорого введения виз для россиян в Армении

Эксперт РСТ Абасов: Армения не введет визы для россиян из-за риска банкротства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Армения не станет вводить визы для граждан России из-за риска возникновения финансовых проблем, заявил NEWS.ru эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. По его словам, визовый барьер может сократить турпоток практически на 50% уже в первые годы.

Депутат Европарламента Фернан Картайзер обозначил возможное условие дальнейшего сближения Армении с Евросоюзом — введение визового режима с Россией. Для туристической отрасли республики это заявление имеет вполне конкретные последствия, поскольку РФ остается главным источником въездного потока. Стратегическая программа развития туризма Армении на 2026–2030 годы предусматривает рост до 3 млн иностранных гостей и доведение годовой выручки до $3,8 млрд (301,5 млрд рублей. — NEWS.ru). Реализация этих ориентиров при резком изменении условий доступа основного рынка становится значительно более сложной, — поделился Абасов.

Он отметил, что большинство россиян приезжают в Армению самостоятельно, учитывая отсутствие визовых требований и наличие прямых рейсов. Однако, по словам эксперта, усложнение процесса оформления документов, рост консульских сборов, увеличение сроков рассмотрения и вероятность отказов могут повысить порог входа на туристическом рынке.

Опыт других направлений показывает, что появление визовых барьеров для ключевого рынка приводит к падению турпотока на 30–50% уже в первые один-два года, с наиболее сильным оттоком именно среди независимых путешественников. Россия и Иран вместе обеспечивают около половины всего въездного туризма. Потеря или существенное сокращение российского сегмента не компенсируется быстро за счет других рынков. Грузия, страны ЕС, США и Китай демонстрируют рост, однако их объемы пока существенно ниже. Диверсификация требует времени, инвестиций в прямые рейсы, маркетинг и инфраструктуру, — добавил Абасов.

Он заключил, что туризм остается ключевой отраслью Армении, приносящей деньги и обеспечивающей рабочие места. По словам эксперта, сигнал из Брюсселя о возможном вводе визового режима с Россией переводит дискуссию из политической сферы в практическую. Однако, как считает аналитик, уже сейчас очевидно, что Армения не готова подчиниться требованиям ЕС, поэтому резких изменений ожидать не стоит.

Ранее Картайзер заявил, что Евросоюз может оказать давление на Армению, чтобы страна ввела визовый режим с Россией. По его словам, Еревану следует учитывать собственные интересы при принятии внешнеполитических решений.

Европа
Армения
Россия
туристы
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