Доверие жителей Германии к правительству упало до рекордно низкого уровня: лишь 17% немцев положительно оценивают дееспособность государства, сообщает агентство DPA со ссылкой на результаты исследования социологического института Forsa. По данным исследования, 79% немцев отрицательно оценили способность государственных органов власти эффективно справляться со своими задачами.

Доверие граждан [ФРГ] к государству упало до рекордно низкого уровня. Лишь 17% респондентов верят в его способность выполнять свои задачи, — сказано в публикации.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за поддержку Киева. Он заявил, что тот не действует в интересах собственной страны, выбирая Украину. По словам политика, Мерц делает для Киева значительно больше, чем для немецких граждан, поэтому его можно назвать «канцлером Украины».

До этого Мерц выступил против роста долгосрочного бюджета Евросоюза. В эфире телеканала Phoenix политик потребовал сократить показатель на сотни миллиардов евро.