Диетолог ответил, влияют ли орехи на уровень холестерина Диетолог Пристанский: орехи не влияют на уровень холестерина

Орехи не влияют на уровень холестерина, рассказал «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он отметил, что «вредный» холестерин в основном связан с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров.

Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку, — объяснил Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что существуют протоколы лечения, где для снижения холестерина увеличивают потребление белковой пищи и орехов. По его словам, с осторожностью к орехам необходимо относиться только аллергикам.

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