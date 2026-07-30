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30 июля 2026 в 14:35

Диетолог ответил, влияют ли орехи на уровень холестерина

Диетолог Пристанский: орехи не влияют на уровень холестерина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Орехи не влияют на уровень холестерина, рассказал «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он отметил, что «вредный» холестерин в основном связан с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров.

Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку, — объяснил Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что существуют протоколы лечения, где для снижения холестерина увеличивают потребление белковой пищи и орехов. По его словам, с осторожностью к орехам необходимо относиться только аллергикам.

Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, что в качественном и полезном йогурте не будет большого количества добавок. По ее словам, изделия с кондитерскими наполнениями по типу сладких шариков или мюслей — это больше десерты, чем кисломолочные продукты.

Здоровье
орехи
холестерин
диетологи
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