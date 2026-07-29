Диетолог рассказала, как выбрать качественный и полезный йогурт Диетолог Кованова: в качественном и полезном йогурте не будет много добавок

В качественном и полезном йогурте не будет большого количества добавок, напомнила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова. По ее словам, изделия с кондитерскими наполнениями по типу сладких шариков или мюслей — это больше десерты, чем кисломолочные продукты.

Хороший состав йогурта — это молоко и закваска, без добавления сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок. Но если на йогурте написано «натуральный», это не значит, что там все в порядке. Смотрите на количество белка — должно быть не менее трех-четырех граммов на 100 граммов продукта и не более четырех-пяти граммов сахара на 100 граммов. Список ингредиентов должен быть максимально коротким, — подчеркнула Кованова.

Ранее доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина заявила, что употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.