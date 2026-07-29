Названа страна, которая активнее всех в ЕС поставляет мебель в Россию

Названа страна, которая активнее всех в ЕС поставляет мебель в Россию Россия нарастила импорт мебели из Польши до 90,8 млн рублей

Россия с января по май 2026 года нарастила импорт мебели из Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, сумма майских закупок превысила €1 млн (89,6 млн рублей). В мае российские компании ввезли польскую мебель на €1,014 млн (90,8 млн рублей) против €868,3 тыс. в апреле (77,8 млн рублей).

Таким образом сумма закупок выросла на 16,8% в месячном выражении. При этом импорт растет уже четвертый месяц подряд, еще в январе он составлял €682 тыс. (61,1 млн рублей). По итогам мая Польша оказалась вторым среди стран ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок. Первое место сохранила Италия, а на третьем расположилась Германия.

Ранее сообщалось, что Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимального уровня с 2022 года. Объем закупок духов и туалетной воды составил €17,9 млн (более 1,6 млрд рублей), что в 1,5 раза меньше апрельского показателя в €26 млн (более 2,3 млрд рублей).

До этого стало известно, что импорт немецкого пива в Россию в мае упал до рекордно низкого уровня — €56 тыс. (5 млн рублей). Это почти в три раза меньше апрельского показателя, который составил €146,3 тыс. (13 млн рублей). В целом поставки пива из стран Евросоюза в Россию сократились до €1,5 млн (135 млн рублей)