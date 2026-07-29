Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 13:09

Названа страна, которая активнее всех в ЕС поставляет мебель в Россию

Россия нарастила импорт мебели из Польши до 90,8 млн рублей

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия с января по май 2026 года нарастила импорт мебели из Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, сумма майских закупок превысила €1 млн (89,6 млн рублей). В мае российские компании ввезли польскую мебель на €1,014 млн (90,8 млн рублей) против €868,3 тыс. в апреле (77,8 млн рублей).

Таким образом сумма закупок выросла на 16,8% в месячном выражении. При этом импорт растет уже четвертый месяц подряд, еще в январе он составлял €682 тыс. (61,1 млн рублей). По итогам мая Польша оказалась вторым среди стран ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок. Первое место сохранила Италия, а на третьем расположилась Германия.

Ранее сообщалось, что Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимального уровня с 2022 года. Объем закупок духов и туалетной воды составил €17,9 млн (более 1,6 млрд рублей), что в 1,5 раза меньше апрельского показателя в €26 млн (более 2,3 млрд рублей).

До этого стало известно, что импорт немецкого пива в Россию в мае упал до рекордно низкого уровня — €56 тыс. (5 млн рублей). Это почти в три раза меньше апрельского показателя, который составил €146,3 тыс. (13 млн рублей). В целом поставки пива из стран Евросоюза в Россию сократились до €1,5 млн (135 млн рублей)

Экономика
Россия
Польша
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора
В Китае появилась банда совратителей россиянок
Раскрыто, сколько зарабатывает на пользователях популярный бот для знакомств
Экономист ответила, вырастет ли доллар в августе
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.