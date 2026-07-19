Россия рекордно сократила закупки популярного продукта из Германии Евростат: экспорт пива из Германии в Россию рекордно упал

Импорт немецкого пива в Россию в мае упал до рекордно низкого уровня — €56 тыс. (5 млн рублей), свидетельствуют данные Евростата. Это почти в три раза меньше апрельского показателя, который составил €146,3 тыс. (13 млн рублей).

В целом поставки пива из стран Евросоюза в Россию сократились до €1,5 млн (135 млн рублей) против €2,1 млн (189 млн рублей) в апреле. Основными экспортерами остаются Чехия — €599,6 тыс. (54 млн рублей), Польша — €343,7 тыс. (31 млн рублей) и Бельгия €278,9 тыс. (25 млн рублей).

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ведомство временно ограничило ввоз косточковой продукции от пяти турецких поставщиков из-за обнаружения карантинных объектов для ЕАЭС. Меры введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений.

Кроме того, согласно данным американской статистической службы, за январь — май 2026 года экспорт одежды из США в Россию вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость поставок достигла $22,1 млн (1,69 млрд рублей).