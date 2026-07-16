Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Каждое лето рецепт «Принцессы» становится одним из самых востребованных на кухне. Пока помидоры и сладкий перец стоят недорого, самое время приготовить густую домашнюю аджику, которая зимой выручает не хуже любого соуса.

Главное достоинство рецепта — никакого уксуса и умеренная острота. Благодаря этому «Принцессу» могут есть не только мужчины, но и девушки.

Для приготовления вам понадобится: помидоры — 3 кг 200 г, болгарский перец — 1 кг, чеснок — 140 г, острый перец — 1-2 шт., петрушка — 100 г, растительное масло — 100 мл, соль — 2 ст. л. без горки, сахар — 2 ст. л. с горкой.

Помидоры вымойте, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусочками. Болгарский перец очистите от семян и также нарежьте. Помидоры и сладкий перец измельчите отдельно через мясорубку или блендер.

Томатную массу переложите в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите под крышкой около 30 минут. Затем влейте растительное масло, добавьте измельченный болгарский перец и готовьте еще полчаса. После этого положите пропущенный через пресс чеснок, сахар, соль и мелко нарезанный острый перец, хорошо перемешайте и варите еще 20 минут.

В самом конце добавьте рубленую петрушку и оставьте на огне еще на 5 минут. Горячую аджику сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Эту аджику всегда готовлю сразу большой партией, потому что заканчивается она быстрее остальных заготовок. Она получается густой, без лишней жидкости, отлично подходит к шашлыку, запеченному мясу, макаронам, картофелю и даже к обычному ломтику свежего хлеба.