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19 июля 2026 в 08:00

Как списать долги и избежать банкротства в 2026-м: советы экспертов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Рост числа банкротств граждан в России резко замедлился. Согласно данным Федресурса, за первое полугодие 2026-го прирост внесудебных процедур составил всего 9,1% (до 34,3 тыс.) против 24,3% годом ранее. Тем не менее у банкротства есть серьезные минусы: запрет на выезд за границу, потеря имущества и долгие ограничения на кредиты. Какие существуют альтернативы, позволяющие должнику списать долги, — в материале NEWS.ru.

Почему количество банкротств снижается в РФ

Согласно данным Федресурса, сохраняется стойкая тенденция к повышению популярности планов реструктуризации долгов, утвержденных судами. Их количество в первой половине 2026 года выросло в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2025-го.

Кредиторы стали активнее использовать реструктуризацию задолженности, отметила в разговоре с NEWS.ru международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Банки и микрофинансовые организации заинтересованы в том, чтобы вернуть хотя бы часть средств, поэтому все чаще предлагают заемщикам кредитные каникулы, реструктуризацию, изменение графика платежей или мировые соглашения. Это позволяет части граждан избежать банкротства», — резюмировала она.

Адвокат, член Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова в беседе с NEWS.ru связала замедление темпов роста числа банкротств с устойчивой тенденцией к ужесточению подхода арбитражных судов. Они стали почти в три раза чаще отказывать в освобождении от долгов недобросовестным должникам.

По ее словам, критерии добросовестности ужесточились. Теперь суды тщательно проверяют поведение гражданина до и во время процедуры банкротства. Отказ грозит за сокрытие имущества или доходов, предоставление недостоверных сведений, совершение подозрительных сделок в преддверии банкротства (например дарение или продажа имущества), а также за необъяснимые крупные траты или поездки за границу в процедуре банкротства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помимо этого, суды отдают явное предпочтение реструктуризации долга. Число утвержденных планов реструктуризации в первом полугодии 2026 года выросло в 2,4 раза, подчеркнула адвокат.

«По сути, банкротство перестает быть простым способом списать долги», — объяснила она.

В последнее время суды начали назначать планы реструктуризации, которые позволяют погашать задолженность по новому графику, более удобному для должника, рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. По ее мнению, этот шаг позволяет оптимизировать расходы обеих сторон. Снижение ключевой ставки приводит к повышению привлекательности процедуры рефинансирования и помогает снизить долговую нагрузку заемщика.

«Механизм банкротства становится более адресным и применяется преимущественно к социально незащищенным слоям общества. Его использование ужесточается для лиц, которые злоупотребляют этой возможностью. Вводятся ограничительные меры, при этом развиваются процессы реструктуризации», — сказала экономист.

Что такое реструктуризация долгов

Реструктуризация долга — это изменение условий текущего кредита (срок, сумма платежа) с целью сокращения долговой нагрузки, рассказал NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Кредитор может пойти на такие уступки при наличии уважительных причин, например из-за болезни или потери работы, а также в случае предоставления подтверждающих документов», — отметил он.

Рефинансирование — получение нового кредита на лучших условиях для погашения старых. Эта процедура подходит только тем, у кого хорошая кредитная история, не требующая проактивного управления личными финансами и сравнения предложений банков, подчеркнул Мехтиев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что дадут заемщику кредитные каникулы

Кредитные каникулы — временная приостановка платежей или уменьшение их размера, но с удлинением срока. По словам Мехтиева, при этом проценты будут начисляться и увеличения суммы долга не избежать.

Что такое мировое соглашение

На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве гражданина возможно заключение мирового соглашения.

«Оно утверждается судом и является обязательным к исполнению, — объяснила NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. — Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина», — уточнила она.

К основным преимуществам мирового соглашения можно отнести:

  • сокращение сроков разрешения дела о банкротстве;
  • прекращение действия всех мер принудительного взыскания, принятых в отношении денежных средств и имущества должника, на сумму задолженности, отраженную в соглашении;
  • снижение юридических и административных расходов;
  • сохранение деловых отношений между должником и кредиторами;
  • избежание банкротства.

По словам Валишвили, процедура банкротства не освобождает от долгов по алиментам, компенсаций вреда здоровью или жизни, а также от некоторых других обязательств, связанных с личностью гражданина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем проводится процедура реализации имущества должника

Реализация имущества является процедурой, при которой активы должника (не защищенные законом) продаются с торгов, а вырученные деньги идут на погашение долгов, подчеркнула Валишвили. По ее словам, финансовый управляющий, назначенный судом, проводит процедуру реализации имущества начиная от формирования конкурсной массы (определение имущества, подлежащего реализации) и оценки его стоимости до проведения торгов и распределения выручки между кредиторами.

«Не подлежит реализации имущество, необходимое для нормальной жизни: единственное жилье (если оно не в залоге), предметы первой необходимости, социальные выплаты и пособия, личное имущество (одежда, обувь, мебель и т. д.)», — заключила экономист.

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