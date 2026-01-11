Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?

Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?

Долг в несколько тысяч рублей является основанием для изъятия собственности должника. Что известно, каким образом работает процедура, как не лишиться имущества?

Как не лишиться имущества из-за небольшого долга

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов могут изъять имущество, если долг превышает три тысячи рублей, уточнил председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника. <...> Соответственно, и обращение взыскания на имущество по общему правилу возможно от этой суммы», — добавил Гуреев.

По его словам, у должника сохраняется возможность в любой момент погасить задолженность в добровольном порядке, и если к тому времени изъятое имущество не будет реализовано в рамках исполнительного производства, то его вернут должнику.

Однако если должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы долга, он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12% от подлежащей взысканию суммы, уточнил Гуреев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как законно списать все долги в 2026 году

Законно списать долги можно при помощи процедуры банкротства. Данный статус подразумевает, что гражданин не способен удовлетворить требования кредиторов. Законодательство требует соблюдения двух критериев, чтобы человека можно было признать банкротом: долги на сумму от 500 тысяч рублей и просрочка платежей более трех месяцев.

Верхняя планка объема задолженности по внесудебному банкротству составляет 1 млн рублей, уточнила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Она подчеркнула, что процедура банкротства не освобождает от долгов по алиментам, компенсаций вреда здоровью или жизни и от некоторых других обязательств, связанных с личностью гражданина.

«Банкротство — это процедура защиты от кредиторов, но не освобождение от долгов, которые остаются», — объяснил экономист Лазарь Бадалов.

Статус банкрота имеет ряд минусов: человеку запрещается выезжать за границу, и он рискует потерять ценное имущество, сообщил юрист Дмитрий Матюшенков. Под вопрос ставится и получение новых займов, так как данные о статусе попадают в кредитную историю на пять лет, добавил он.

«Если решение о банкротстве принято, важно обратиться к проверенным юристам, чтобы избежать мошеннических схем, таких как „продажа долгов“ за деньги или фиктивные инвестиционные предложения», — подчеркнул Матюшенков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также к минусам банкротства юрист отнес необходимость согласовывать все расходы с управляющим и временное прекращение исполнительных производств. На банкрота, кроме того, накладывается запрет занимать руководящие должности в компаниях в течение трех лет, а в финансовых организациях — до 10 лет. ИП утрачивают свой статус и могут восстановить его только через пять лет после завершения процедуры.

Помимо банкротства, можно облегчить финансовую нагрузку путем рефинансирования — получения нового кредита на лучших условиях для погашения старых. Такой способ подходит только людям с хорошей кредитной историей.

Существует возможность реструктуризации — изменения условий текущего кредита, таких, как срок или сумма платежа, чтобы сократить долговую нагрузку. Кредитор может пойти на такие уступки при наличии уважительных причин, например болезни или потери работы, и в случае предоставления подтверждающих документов.

Кроме того, в банке можно запросить кредитные каникулы. Процедура подразумевает временную приостановку платежей или уменьшение их размера, но с удлинением срока выплат. При этом проценты будут начисляться, что неизбежно увеличит сумму долга.

Читайте также:

«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма

«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали

Магнитные бури сегодня, 11 января: что будет завтра, давление, усталость