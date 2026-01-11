Магнитные бури сегодня, 11 января: что будет завтра, давление, усталость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 11 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, что нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 января

В воскресенье, 11 января, по прогнозу ИКИ РАН, возможны магнитные бури — модель ожидала, что после 03:00 мск Кр-индекс поднимется выше пяти единиц, а после 12:00 мск — пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует расхождения с расчетными данными: показатель почти добрался до шести единиц в начале суток, а после 03:00 мск начал стремительное снижение.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 1%, геомагнитных возмущений — 4%, магнитных бурь — 95%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp — 4,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp — 3)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии заявили, что состоявшаяся в ночные часы магнитная буря — следствие прихода к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших на Солнце в последние несколько суток.

«Прогноз при этом был выпущен на существенно более слабое событие, которое должно было, кроме того, начаться только в середине дня. Более ранний приход плазменного облака и очень высокая интенсивность северных сияний стали неожиданными», — добавили астрономы.

По данным на сайте ИКИ РАН, на Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,5.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 11 января, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В понедельник, 12 января, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

Что нельзя делать во время бури

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, это поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

