Магнитные бури сегодня, 5 января: что будет завтра, недомогание, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 5 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 января

В понедельник, 5 января, по прогнозу ИКИ РАН, возможны магнитные бури — модель показала, что Кр-индекс достигнет пяти единиц в 00:00 мск, что соответствует магнитной буре уровня G1 (слабая), а затем пойдет на спад с незначительными всплесками в пределах зеленой зоны в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений, хотя был близок к обозначенной отметке в ожидаемое время.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 53%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp — 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp — 3,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,9.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 5 января, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 5 января, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток будет в районе двух-трех единиц.

Как пережить магнитную бурю

Во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома, заявила NEWS.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

«Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль», — сказала Ярцева.

Врач отметила, что особых рекомендаций для подготовки к магнитным бурям нет. Она посоветовала более тщательно следить за давлением в такие дни.

«Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет», — добавила она.

Правда ли магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.

«У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. <...> Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты», — сказал Авдеев.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями.

«Магнитные бури — это часть природы. От них нет такого воздействия, как от излучения. Для кого-то дни возмущений пройдут с ощущением, что все дается тяжело. Если говорить о людях с хроническими заболеваниями, то нужно подбирать им терапию на нормальном фоне. Допустим, мы говорим о том, что у человека температура в норме. Когда происходит изменение фона, организм подстраивается и меняется фон внутри. Однако ничего серьезного, что могло бы вызвать у человека сильные изменения в состоянии здоровья, не происходит», — отметил Кондрахин.

По его словам, для здорового человека геомагнитные возмущения проходят практически незаметно. Они могут выражаться лишь в легкой сонливости, заключил врач.

