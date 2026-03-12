Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:32

Эксперт раскрыл, каким авто в России грозит вымирание

Аналитик Белоусов спрогнозировал исчезновение авто с МКПП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Автомобили с механической коробкой передач теряют популярность в России, заявил в беседе с RG.RU аналитик Андрей Белоусов. По его мнению, технология сохранится в нишевых категориях (автоспорт, внедорожники).

Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что потребитель и в Российской Федерации, и в мире привык к автоматическим трансмиссиям и в большинстве своем не готов возвращаться обратно к ручному переключению передач, — говорит Белоусов.

Глава подразделения BMW M Франк ван Меел считает, что создание новых механических коробок становится экономически нецелесообразным. По его словам, современные автоматические и роботизированные трансмиссии эффективнее, выдерживают больший крутящий момент, а спрос на «механику» сокращается.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предположил, что весной стагнация на российском автомобильном рынке продолжится. Он отметил, что перспектив для роста продаж нет. Автоэксперт подчеркнул, что падение продаж в сегменте коммерческого транспорта достигло 40%.

