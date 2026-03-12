Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Модернизацию круизного теплохода «Новосибирск» поставили на стоп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Компания «Речфлот» перенесла начало работы междугородних маршрутов на теплоходе «Новосибирск», сообщил исполнительный директор организации Антон Бочаров. По его словам, в навигации 2026 года их ждать не стоит, передает «Новосибирские новости».

В этом сезоне выпускать на маршруты теплоход не планируется. Мы ждали, но пока реальность такова. Мне звонят из Томска, спрашивают, когда запуск. Планировали, что в навигацию 2025 года, но сосредоточили ресурсы на другом. Нам надо было завершить модернизацию действующих судов, — отметил Бочаров.

Он также отметил, что на теплоходах серии «ОМ», задействованных в экскурсионных рейсах, произвели замену двигателей. В настоящее время главная цель — сохранить текущее состояние судов, несмотря на осознание компанией значимости и привлекательности круизного направления. В 2026 году планируется точечное обновление программ для прогулок и экскурсий.

Ранее сообщалось, что россияне оказались заблокированы на борту круизного судна Celestyal Journey у берегов Катара из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На лайнере находилось 217 граждан России. Среди них — 10 жителей Челябинска, два екатеринбуржца и люди из других городов, таких как Тверь, Владимир и Москва.

