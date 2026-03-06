Зимняя Олимпиада — 2026
Громкий скандал с памятником Солженицыну разгорелся во Владивостоке

Памятник Солженицыну перевезут в отдаленный район во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Во Владивостоке планируется убрать памятник писателю Александру Солженицыну с набережной города и перевезти его в более отдаленный район, сообщает ТАСС. Фигуру разместят в сквере Веры и Надежды.

В муниципальном контракте было указано, что его предметом стало «обеспечение сохранности» собственности, которая не является объектом культурного наследия. Начальна цена аукциона — 467,7 тыс. рублей, в ходе торгов ее снизили до 201 тыс. рублей.

Ранее генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поддержал инициативу установки памятника режиссеру Станиславу Говорухину на территории студии. Он подчеркнул, что для каждого режиссера важно, чтобы его картины показывались, и Говорухин, при всей своей скромности, этого хотел.

До этого в петербургском саду Милосердия открыли памятник, посвященный всем погибшим от коронавирусной инфекции. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что мемориал установили рядом с инфекционной больницей имени Боткина и медицинским университетом имени Мечникова. Он отметил, что в годы пандемии город проявил главную черту ленинградского характера — готовность прийти на помощь, не думая о себе. Глава города подчеркнул, что важно сохранить память о погибших и подвиге медиков.

