06 марта 2026 в 13:05

В МИД Азербайджана рассказали, что пообещал Иран после атаки на Нахичевань

Байрамов: иранская сторона пообещала расследовать атаку БПЛА на Нахичевань

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Иранская сторона пообещала серьезно расследовать атаку беспилотников на Нахичевань, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге в Баку. По словам дипломата, которые передает агентство Report, вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора с его иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Вчера в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана мы серьезно обсудили этот вопрос. Иранская сторона пообещала тщательно расследовать произошедшее, и мы ожидаем результатов, — отметил он.

Помимо этого, глава азербайджанского МИД сообщил, что страна выведет дипломатический персонал из Ирана. Он отметил, что такое решение принял глава государства Ильхам Алиев. По словам Байрамова, мера коснется сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. Пострадали четыре человека. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки.

