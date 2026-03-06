«Питерского маньяка» схватили спустя год после кровавой расправы Подозреваемого в убийстве задержали спустя год после преступления

Правоохранители задержали «питерского маньяка» через год после совершения убийства, в котором его подозревают, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации авторов, семья и друзья жертвы все это время знали имя возможного преступника.

Известно, что в феврале 2025 года около многоэтажки в Шушарах нашли тело молодого человека. По информации канала, незадолго до смерти жертва познакомилась в наливайке с мужчиной, и отправилась к нему домой. Перед смертью погибший записал сообщения в мессенджере для матери и друга, где попросил вызвать полицию и заявил, что находится в одной квартире с маньяком, сообщили авторы.

На канале рассказали, что первоначально основной версией гибели был суицид, а уголовное дело возбудили спустя несколько месяцев. По версии следствия, подозреваемый мог сбросить жертву с общего балкона. В «Mash на Мойке» сообщили, что мужчине предъявили обвинение, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который в 2011 году изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Также его обязали выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации семье погибшей.