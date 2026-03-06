Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:39

Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга

На КАД Петербурга «Газель» столкнулась с грузовиком, водителя зажало в кабине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Авария с участием «Газели» и грузовика произошла на 10-м километре КАД Петербурга, сообщает Telegram-канал «78 Новости». В результате столкновения кабину легкого грузовика серьезно повредило, водителя зажало внутри.

Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали мужчину из обломков транспортного средства. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее соодщалось два человека погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей Lada Largus и Hyundai в Саратовской области. Авария произошла рядом с поселком Целинный в Ершовском районе.

До этого стало известно, что три человека погибли в Тюменской области. Кроме того, еще трое получили ранения. Сначала легковая машина Volkswagen врезалась в снегоуборочную технику. Далее в нее въехала легковушка Kia, затем большегруз МАЗ, а также Mazda. Движение по трассе пришлось ограничить.

Кроме того, столкновение маршрутного автобуса и грузовика произошло на Малом московском кольце в Пушкинском городском округе Московской области. По предварительным данным, в результате погибли два человека. Еще шестеро получили травмы.

ДТП
пострадавшие
Санкт-Петербург
автомобили
грузовики
