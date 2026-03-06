Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 22:21

После обрушения кровли в Тульской области задержан главный инженер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тульской области задержан сотрудник, ответственный за обрушение кровли в цехе, сообщили в пресс-службе СК России. Трагедия произошла 4 марта в городе Узловая, погибли двое рабочих.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сказано в сообщении.

Следователи изучают документацию и допрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели подростка при обрушении крыши заброшенного здания, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Все обстоятельства трагедии выясняются.

До этого сообщалось, что при обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек. По имеющейся информации, кровля обрушилась из-за снега и льда. Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно.

Кроме того, в городе Алатыре Чувашской Республики обрушилась крыша многоквартирного дома. Кровля рухнула над первым и вторым подъездами на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало огромное скопление снега. Пострадавших нет.

