06 марта 2026 в 20:07

Смерть ребенка при обрушении крыши обернулась уголовным делом

Следком возбудил дело после гибели школьника в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после гибели подростка при обрушении крыши заброшенного здания, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Тем временем в Краснодарском крае начался суд над мужчиной, обвиняемым в жестоком обращении с собственными детьми. По версии следствия, он годами истязал восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына, в том числе применяя электрошокер. Педагоги заметили на лице девочки синяки и сообщили об этом в органы.

Ранее жителя Наро-Фоминска приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилование ребенка. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

До этого появилась информация, что жителя поселка Большой Исток Свердловской области могли забить до смерти из-за конфликта с товарищем, который занимается борьбой. В жестокой расправе над 18-летним россиянином подозреваются молодые люди 22 и 24 лет.

происшествия
дети
уголовные дела
Нижний Новгород
