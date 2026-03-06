Смерть ребенка при обрушении крыши обернулась уголовным делом Следком возбудил дело после гибели школьника в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после гибели подростка при обрушении крыши заброшенного здания, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

