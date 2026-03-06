Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года

Жителя Наро-Фоминска приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилование ребенка, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Рассмотрено уголовное дело «Изнасилование, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, — сказано в сообщении.

Тем временем в столичном районе Бирюлево по подозрению в растлении детей задержали детского футбольного тренера. Сейчас в деле трое пострадавших — все воспитанники мужчины.

До этого появилась информация, что жительница Крыма второй год безуспешно добивается наказания для двоих 12-летних родственников, изнасиловавших ее четырехлетнего сына. В возбуждении уголовного дела ей было отказано. Женщина уже год водит сына по врачам — у него тяжелая психологическая травма и проблемы со здоровьем.