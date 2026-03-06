Влюбилась в мошенника и «отжимает» квартиру: как москвич спасает свое жилье

В Москве 57-летняя учительница, влюбившаяся в телефонного мошенника, пытается отобрать квартиру у нового владельца, пишет Telegram-канал Baza. Что об этом известно?

Как женщина пытается отобрать проданную квартиру

Мужчина два года назад купил у москвички квартиру на Нагатинской набережной — та уверяла, что планирует купить дом в Истре и переехать туда. Во время сделки женщина на камеру подтвердила, что не находится под влиянием мошенников и совершает продажу добровольно. Впоследствии она общалась с новым владельцем и интересовалась ремонтом, который тот затеял в жилье.

Однако спустя полтора года, когда мужчине оставалось только завезти мебель в квартиру, бывшая владелица подала в суд. Она заявила, что продала квартиру под влиянием аферистов. Выяснилось, что ранее она уже лишилась одной квартиры из-за мошенников. Чтобы ее вернуть, женщину убедили продать вторую. Пенсионерка призналась, что влюбилась в голос звонившего и выполняла все указания.

Суд постановил вернуть жилье женщине, но обязал ее выплатить покупателю 6 млн рублей. Учитывая ее доход, срок выплаты составит около 250 лет. Мужчина не согласен и продолжает судиться, опасаясь, что учительницу признают невменяемой и аннулируют сделку.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве отказался возвращать квартиру пенсионерке, которая продала ее, а затем попыталась оспорить сделку по так называемой схеме Долиной. Покупательница жилья осталась законной владелицей недвижимости.

В конце 2023 года пожилая женщина продала свою однокомнатную квартиру площадью чуть более 35 «квадратов» в столице. Перед сделкой она составила заверенное у нотариуса заявление, где подтвердила, что действует добровольно и не под влиянием аферистов. Деньги за недвижимость были получены, после чего продавщица снялась с регистрационного учета. Однако вскоре она обратилась в полицию с заявлением о том, что перевела все вырученные средства мошенникам. Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.

Позже прокурор подал иск в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным и вернуть жилье прежней владелице. В иске утверждалось, что у женщины не было намерения продавать единственное жилье. Якобы она находилась под воздействием злоумышленников и полагала, что помогает полиции в поимке преступников.

Однако материалы дела свидетельствуют об обратном. Риелтору пенсионерка поясняла, что продает квартиру осознанно, без какого-либо давления, а деньги ей нужны для лечения в Германии. Кроме того, в рамках уголовного дела была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у женщины каких-либо психических расстройств.

Что такое «схема Долиной», работает ли она еще

Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку, и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда РФ и вызвало широкий общественный резонанс: многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, появились аферисты, вдохновившиеся ситуацией.

«Схема Долиной», или «бабушкина схема», нашла широкое применение: пожилой продавец жилья после проведения сделки объявлял, что стал жертвой мошенников, и через суд требовал вернуть квартиру. В подобных случаях суды нередко вставали на сторону продавца, а покупатели оставались без купленной квартиры и денег.

В Сети писали, что на фоне решения Верховного суда по делу Долиной в пользу покупателя пожилые продавцы стали отказываться от соответствующей схемы. Однако теперь они апеллируют к собственной невменяемости, чтобы вернуть квартиру, исключив из схемы «влияние мошенников».

Продавцы, как утверждалось, массово уходят от формулировок «давление» и «обман», взяв на вооружение статью 177 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими».

