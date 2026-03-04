Зимняя Олимпиада — 2026
Дизайнер дала советы, как визуально увеличить пространство в квартире

Дизайнер Быкова: вертикальные элементы в мебели и декоре вытягивают пространство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вертикальные элементы в мебели и декоре визуально вытягивают пространство, а горизонтальные, напротив, приземляют комнаты, заявила LIFE.ru дизайнер Юлия Быкова. Для увеличения квартиры без перепланировки и сноса стен она посоветовала установить шкафы до потолка и использовать закрытые системы хранения. Захламленные поверхности зачастую делают помещение меньше и теснее.

Вертикали работают на ощущение высоты и делают помещение более легким. Начните с малого — освободите одну зону, например кухонную столешницу. Оставьте только самое необходимое или самое красивое. Вы удивитесь, насколько чище и просторнее станет выглядеть комната. Системы хранения лучше подбирать в цвет стен — так они смогут раствориться в интерьере, — отметила Быкова.

По ее словам, добавить глубину интерьеру можно с помощью зеркала в пол и встроенной в мебель подсветки. Эксперт также порекомендовала использовать меньше визуального шума, например, подбирать шкафы с минималистичными ручками в тон фасадов или вовсе без них. Аккуратные комнаты с небольшим количеством вещей всегда кажутся больше, заключила дизайнер.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что интерьер квартиры телеведущей Ксении Собчак около Кремля имеет бытовые ограничения из-за натуральных материалов. По его словам, такое жилье требует особого внимания в уходе.

