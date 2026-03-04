В Кузбассе нашли человека-невидимку В Кузбассе мужчина 60 лет прожил без документов и гражданства

В деревне под Новокузнецком обнаружили мужчину, который более 60 лет прожил без документов, имени и гражданства, сообщает издание «Сiбдепо». Все это время он фактически был невидимкой для государства — не работал официально, не платил налоги и не получал пенсию.

Как рассказали на брифинге в полиции Кузбасса, в пятилетнем возрасте его привезла из Казахстана мать и оставила в России. Мужчина выживал как мог: держал большое хозяйство — кур, свиней, огороды с картошкой, — говорил по-русски, создал семью, жил среди людей, но всю жизнь боялся обращаться к властям.

Теперь ему установили личность и выдали временное удостоверение. В ближайшее время он станет полноправным гражданином России. Всего в Кузбассе таких людей с временным удостоверением личности без гражданства насчитывается около 70 человек.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления. По его мнению, такие действия подрывают доверие к институтам власти и обществу. Он также призвал усилить контроль за миграцией на фоне увеличения числа преступлений среди иностранцев.