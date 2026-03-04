Украинцам навязчиво напоминают о конфликте, рассказал RT офицер спецназа с позывным Ос. Он поделился, что, когда включал украинское радио, слышал, как во время развлекательных программ делали вставки о необходимости быть «воюющей нацией».

Уже за ленточкой, бывало, включал украинское радио: вроде идет развлекательная программа, а потом ведущий навязчиво начинает напоминать, что украинцы — воюющая нация. Это на подкорку им записывается. Если человеку 50 раз говорить, что он баран, то на 51-й он реально начнет так думать, — рассказал Ос.

Офицер подчеркнул, что начало спецоперации не стало для него неожиданностью. Он отметил, что давно заметил на Украине смену настроений.

