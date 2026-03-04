Зимняя Олимпиада — 2026
Коммерсанта поймали на попытке вывезти боеприпасы на 1 млрд рублей

ФСБ и МВД задержали коммерсанта за попытку вывезти боеприпасы на 1 млрд рублей

Фото: МВД России
Сотрудники ФСБ и МВД задержали коммерсанта, который пытался вывезти из России боеприпасы на 1 млрд рублей, сообщил в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он уточнил, что мужчина действовал в составе организованной группы, передает пресс-центр ведомства.

В июне совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контрактов боеприпасы стоимостью свыше 1 млрд рублей, — уточнил глава МВД.

Бизнесмен и его подельники хотели отправить за границу боеприпасы, купленные по госконтрактам. Схема была такая: от имени иностранных фирм они заключили договоры с российским оборонным заводом на поставку патронов в другие страны. Но на самом деле часть груза планировали тайно отправить морем в государство, куда ООН запрещает поставлять оружие. Чтобы обмануть проверки, они указали ложные данные о получателе.

Оперативники МВД и ФСБ предотвратили вывоз 75 млн патронов. Также выяснилось, что по такой же схеме в 2020 году уже вывезли 9 млн патронов на 243 млн рублей. На задержанных завели уголовные дела за контрабанду. Всех троих отправили в СИЗО.

Ранее экс-руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев полностью признал вину и изобличил всех фигурантов дела о хищении у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам на сумму свыше 9 млрд рублей. Согласно материалам дела, Горбачев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

