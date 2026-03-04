Турция заявила о возможном ответе после падения ракеты на территории страны

Турция готова дать ответ на любую атаку на республику в свете эскалации вокруг Ирана, написал в соцсети Х глава управления по коммуникациям администрации президента страны Бурханеттин Дуран. Его заявление появилось после падения ракеты на территории государства. Дуран добавил, что Анкара может провести необходимые консультации с НАТО.

Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в воздушное пространство нашей страны со стороны района Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО, — добавил Дуран.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари предупредил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая нависшую над ними угрозу.

Прежде советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.