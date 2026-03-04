Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы Прокуратура: подрядчик украл 17 млн рублей при возведении школы в городе Бор

В Нижегородской области завели уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве школы, сообщила местная прокуратура. Речь идет о школе на 1000 мест в центре города Бор.

В марте 2023 года муниципальное учреждение «Борстройзаказчик» заключило договор с фирмой «АВАН» на строительство объекта. Деньги выделили по нацпроекту.

Прокуроры выяснили, что подрядчик не сделал все работы, но отчитался, будто все готово. На основании фиктивных бумаг компания получила и украла больше 17,2 млн рублей. Материалы проверки передали следователям. Те возбудили уголовное дело.

