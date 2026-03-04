Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:42

Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы

Прокуратура: подрядчик украл 17 млн рублей при возведении школы в городе Бор

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижегородской области завели уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве школы, сообщила местная прокуратура. Речь идет о школе на 1000 мест в центре города Бор.

В марте 2023 года муниципальное учреждение «Борстройзаказчик» заключило договор с фирмой «АВАН» на строительство объекта. Деньги выделили по нацпроекту.

Прокуроры выяснили, что подрядчик не сделал все работы, но отчитался, будто все готово. На основании фиктивных бумаг компания получила и украла больше 17,2 млн рублей. Материалы проверки передали следователям. Те возбудили уголовное дело.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что сотрудники ФСБ и МВД задержали коммерсанта, который пытался вывезти из России боеприпасы на 1 млрд рублей. Он уточнил, что мужчина действовал в составе организованной группы, бизнесмен и его подельники хотели отправить за границу патроны, купленные по госконтрактам.

Прежде суд заключил под стражу до 15 апреля 2026 года генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств у Росгвардии в размере 83,7 млн рублей.

Россия
Нижегородская область
хищения
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.