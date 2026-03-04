Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:38

Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов

ГБР Украины сообщило о хищении 500 тонн предназначавшегося для ВСУ горючего

ВС Украины ВС Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Группа высокопоставленных украинских военных чиновников похитила и продала сотни тонн горючего, предназначенного для Вооруженных сил Украины, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны. Общая сумма ущерба составила более 21 млн гривен, что превышает $480 тыс. (37,2 млн рублей).

По данным следствия, организатором преступной схемы выступил начальник одного из отделов Министерства обороны Украины. В ведомстве пояснили, что в период с 2022 по 2025 год он искусственно завышал реальные потребности армии в топливе, после чего оформлял фиктивные документы о его якобы использовании или списании.

К реализации схемы также привлекли начальника отдела Генерального штаба ВСУ и руководителя службы горюче-смазочных материалов тыла одной из воинских частей. В ГБР добавили, что следователям удалось задокументировать хищение и продажу 500 тонн горючего. Топливо сбывалось крупными партиями на территории Николаевской области.

Трое участников коррупционной схемы уже задержаны и арестованы. Им предъявлены обвинения в присвоении военного имущества в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге группой лиц. Фигурантам грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ГБР Украины сообщило, что экс-начальник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Киевской области подозревался в незаконном изъятии грузовиков у бизнеса. По данным следствия, он забрал восемь автомобилей у двух транспортных компаний, сославшись на нужды ВСУ.

