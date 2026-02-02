Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:48

Украинский военком отжимал у бизнеса грузовики «для нужд ВСУ»

Экс-глава ТЦК незаконно изъял восемь грузовиков у двух предприятий под Киевом

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший начальник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов») в Киевской области подозревается в незаконном изъятии грузовиков у бизнеса, заявило Государственное бюро расследований Украины. По данным следствия, он забрал восемь автомобилей у двух транспортных компаний, сославшись на нужды вооруженных сил страны.

Акты о передаче транспорта были оформлены задним числом, но машины так и не попали в воинские части. Три автомобиля уже удалось вернуть их законным владельцам. Экс-военкому грозит до 12 лет лишения свободы за злоупотребление властью в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что порядка 46 тыс. человек служат в территориальных центрах комплектования на Украине. Как уточнили в российских силовых структурах, эта численность сопоставима с половиной состава Вооруженных сил Великобритании и значительно превышает показатели ряда европейских армий.

До этого украинский военнопленный Вячеслав Танцюра рассказал, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги. По его словам, офицер использовал эти средства для азартных игр. Он добавил, что при возникновении проблем со Starlink командир также избивал дежурного связиста.

Украина
ТЦК
военкомы
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Мощное землетрясение в Крыму 2 февраля: что известно, жертвы, разрушения
Преподаватель объяснила последствия сокращения часов изучения языка
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.