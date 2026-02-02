Украинский военком отжимал у бизнеса грузовики «для нужд ВСУ» Экс-глава ТЦК незаконно изъял восемь грузовиков у двух предприятий под Киевом

Бывший начальник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов») в Киевской области подозревается в незаконном изъятии грузовиков у бизнеса, заявило Государственное бюро расследований Украины. По данным следствия, он забрал восемь автомобилей у двух транспортных компаний, сославшись на нужды вооруженных сил страны.

Акты о передаче транспорта были оформлены задним числом, но машины так и не попали в воинские части. Три автомобиля уже удалось вернуть их законным владельцам. Экс-военкому грозит до 12 лет лишения свободы за злоупотребление властью в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что порядка 46 тыс. человек служат в территориальных центрах комплектования на Украине. Как уточнили в российских силовых структурах, эта численность сопоставима с половиной состава Вооруженных сил Великобритании и значительно превышает показатели ряда европейских армий.

До этого украинский военнопленный Вячеслав Танцюра рассказал, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги. По его словам, офицер использовал эти средства для азартных игр. Он добавил, что при возникновении проблем со Starlink командир также избивал дежурного связиста.