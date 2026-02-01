Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 03:26

Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат

Пленный Танцюра: полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги с карточек солдат

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинский военнопленный Вячеслав Танцюра сообщил, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги, передает РИА Новости. По его словам, офицер использовал эти средства для азартных игр.

Если ты идешь на позицию, то ты сдаешь карточки… эти карточки передаются к полковнику Гаркавому или Каркавому, он на эти карточки играет, — сказал Танцюра.

Он добавил, что при возникновении проблем со спутниковым интернетом Starlink командир также избивал дежурного связиста. Данный инцидент произошел во время службы Танцюры в 425-м полку «Скала».

Ранее стало известно, что генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава. По информации источника, ситуация сопровождается массовым дезертирством и рекордным числом пропавших без вести.

До этого появилась информация, что бойцы 225-го штурмового полка украинской армии пропадают после отказа идти на штурм, а их запросы об эвакуации игнорируются командованием. В большинстве случаев мобилизованных отправляют «в один конец». Также отмечается, что военным, самостоятельно оставившим позиции из-за ранения, не оказывается медицинская помощь.

ВСУ
Украина
офицеры
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Биткоин рухнул ниже $80 тыс. впервые с апреля
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.