Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат Пленный Танцюра: полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги с карточек солдат

Украинский военнопленный Вячеслав Танцюра сообщил, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги, передает РИА Новости. По его словам, офицер использовал эти средства для азартных игр.

Если ты идешь на позицию, то ты сдаешь карточки… эти карточки передаются к полковнику Гаркавому или Каркавому, он на эти карточки играет, — сказал Танцюра.

Он добавил, что при возникновении проблем со спутниковым интернетом Starlink командир также избивал дежурного связиста. Данный инцидент произошел во время службы Танцюры в 425-м полку «Скала».

Ранее стало известно, что генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава. По информации источника, ситуация сопровождается массовым дезертирством и рекордным числом пропавших без вести.

До этого появилась информация, что бойцы 225-го штурмового полка украинской армии пропадают после отказа идти на штурм, а их запросы об эвакуации игнорируются командованием. В большинстве случаев мобилизованных отправляют «в один конец». Также отмечается, что военным, самостоятельно оставившим позиции из-за ранения, не оказывается медицинская помощь.