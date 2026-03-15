«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский Трампа удивило нежелание Зеленского заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Американский лидер пояснил, что это оказалось куда сложнее, чем казалось изначально, передает телеканалу NBC.

Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки, — сказал Трамп.

Он обратил внимание на тот факт, что с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

