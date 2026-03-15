15 марта 2026 в 04:30

«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский

Трампа удивило нежелание Зеленского заключить сделку по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Американский лидер пояснил, что это оказалось куда сложнее, чем казалось изначально, передает телеканалу NBC.

Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки, — сказал Трамп.

Он обратил внимание на тот факт, что с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

До этого пользователи Сети попросили Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал-95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «любителем шпилек».

Украина
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дональд Трамп
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

