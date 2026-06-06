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06 июня 2026 в 14:06

Вдова экс-президента Франции умерла на 94-м году жизни

AFP: вдова экс-президента Франции Жака Ширака скончалась в возрасте 93 лет

Бернадетт Ширак Бернадетт Ширак Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Париже на 94-м году ушла из жизни Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака, руководившего страной с 1995 по 2007 год, сообщила агентству AFP ее дочь Клод. Вдова экс-главы государства была единственной первой леди в истории Пятой республики, занимавшей политическую должность.

Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких. Ей недавно (18 мая 2026 года. — NEWS.ru) исполнилось 93 года, — заявила Клод Ширак.

В 1971 году Бернадетт Ширак впервые избрали в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез, а с 1979 по 2015 год она работала генеральным советником этого департамента. В 2025 году ее удостоили звания офицера ордена Почетного легиона, кавалером которого она стала еще в 2008 году. В годы президентства мужа Бернадетт не раз посещала Россию.

В 2007 году ее наградили медалью Пушкина за вклад в распространение и изучение русского языка, сохранение культурного наследия, а также за сближение культур разных народов. Сам Жак Ширак умер утром 26 сентября 2019 года в окружении родных. Он ушел из политики после двух президентских сроков.

Ранее заслуженная артистка России Лариса Жуковская скончалась на 89-м году жизни. Причины смерти не назывались. Жуковская окончила Государственный институт театрального искусства и вошла в состав мхатовской труппы. Наибольшую известность актрисе принесли роли княжны Вороновой в фильме «Анна Каренина» и княжны Безуховой в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир».

Европа
Франция
Жак Ширак
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