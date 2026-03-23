Ушел из жизни экс-премьер Франции

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен, возглавлявший правительство с 1997 по 2002 год, умер на 89-м году жизни, передает агентство AFP. Социалист Жоспен занимал пост главы кабмина в период президентства Жака Ширака.

В те годы глава государства и премьер представляли противоборствующие политические силы и работали в режиме так называемого сосуществования (cohabitation). Впоследствии Жоспен признавал, что такую систему работы нельзя считать оптимальной в долгосрочной перспективе. В 1995 и 2002 годах политик дважды баллотировался на пост президента Франции, но оба раза безуспешно.

Ранее стало известно о смерти спецпрокурора США Роберта Мюллера, которого не стало в возрасте 81 года. Он расследовал дело о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Причина смерти не раскрывается, однако, по данным инсайдеров, Мюллер многие годы страдал болезнью Паркинсона.

До этого ушел из жизни бывший помощник американского президента Ричарда Никсона Александр Баттерфилд. Он скончался в возрасте 99 лет. Политик сыграл ключевую роль в Уотергейтском скандале, сумев раскрыть систему прослушки в Белом доме.