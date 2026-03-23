23 марта 2026 в 11:28

Ушел из жизни экс-премьер Франции

Бывший премьер Франции Жоспен умер в возрасте 88 лет

Лионель Жоспен Лионель Жоспен Фото: Luc Nobout/ Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен, возглавлявший правительство с 1997 по 2002 год, умер на 89-м году жизни, передает агентство AFP. Социалист Жоспен занимал пост главы кабмина в период президентства Жака Ширака.

В те годы глава государства и премьер представляли противоборствующие политические силы и работали в режиме так называемого сосуществования (cohabitation). Впоследствии Жоспен признавал, что такую систему работы нельзя считать оптимальной в долгосрочной перспективе. В 1995 и 2002 годах политик дважды баллотировался на пост президента Франции, но оба раза безуспешно.

Ранее стало известно о смерти спецпрокурора США Роберта Мюллера, которого не стало в возрасте 81 года. Он расследовал дело о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Причина смерти не раскрывается, однако, по данным инсайдеров, Мюллер многие годы страдал болезнью Паркинсона.

До этого ушел из жизни бывший помощник американского президента Ричарда Никсона Александр Баттерфилд. Он скончался в возрасте 99 лет. Политик сыграл ключевую роль в Уотергейтском скандале, сумев раскрыть систему прослушки в Белом доме.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциацию лыжных видов сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет большую опасность по АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
