25 мая 2026 в 21:24

Росавиация классифицировала происшествие с самолетом «Аэропракт-22»

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Росавиация классифицировала событие с легкомоторным самолетом «Аэропракт-22» в Красноярском крае как аварию, передает ТАСС. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщает агентство.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации, — говорится в сообщении.

Расследование авиационного происшествия будет проводиться в соответствии с действующими правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на территории Российской Федерации. Основная цель — выявить причины случившегося и разработать меры, которые помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в Богучанском районе вблизи поселка Осиновый Мыс. Предварительно, два человека пострадали. Их эвакуировали в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позже появились кадры с места посадки «Аэропракта-22».

