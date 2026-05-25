Росавиация классифицировала происшествие с самолетом «Аэропракт-22»

Росавиация классифицировала событие с легкомоторным самолетом «Аэропракт-22» в Красноярском крае как аварию, передает ТАСС. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщает агентство.

Расследование авиационного происшествия будет проводиться в соответствии с действующими правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на территории Российской Федерации. Основная цель — выявить причины случившегося и разработать меры, которые помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в Богучанском районе вблизи поселка Осиновый Мыс. Предварительно, два человека пострадали. Их эвакуировали в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позже появились кадры с места посадки «Аэропракта-22».