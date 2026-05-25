Малой авиации полностью запретят полеты около Москвы

В начале июня 2026 г. полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены, — говорится в сообщении.

Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняемых по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них. Ограничения также не распространяются на полеты, связанные с оказанием медицинской помощи и эвакуацией. Кроме того, исключения будут действовать для авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, а также для выполнения авиационных работ в рамках государственных контрактов.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика ввели временный запрет на полеты. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов призваны обеспечить безопасность пассажиров.