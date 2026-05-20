20 мая 2026 в 00:32

США отчитались о потерях военной техники в ходе операции против Ирана

Конгресс США: армия потеряла 14 самолетов и 28 БПЛА в ходе операции против Ирана

Соединенные Штаты в ходе военной операции против Ирана потеряли 42 летательных аппарата, такие данные содержатся в докладе Исследовательской службы Конгресса США. По его данным, среди потерь значатся истребители, беспилотники, самолеты-заправщики и машины спецназначения.

Наиболее серьезные потери понесли ударные беспилотники MQ-9A Reaper: 24 из них были уничтожены или потеряны в бою. Стоимость каждого такого дрона превышает $56 млн (5,488 млрд рублей). Один разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton разбился в Персидском заливе по неизвестной причине.

Три истребителя F-15E стали жертвами дружественного огня, еще один был сбит над территорией Ирана. Повреждения получил стелс-истребитель F-35A, а также был потерян штурмовик А-10. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS уничтожен на земле в результате иранского удара.

Семь самолетов-заправщиков KC-135 получили серьезные повреждения, один из них потерпел катастрофу, унесшую жизни шести членов экипажа. Два самолета специального назначения MC-130J уничтожены на земле, также поврежден один вертолет HH-60W.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Эд Кейс заявил, что США теряли в среднем по одному самолету в день в ходе войны с Ираном. По его словам, эта цифра действительно ужасающая.

