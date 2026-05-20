Жителей Ленинградской области предупредили об опасности с воздуха Власти Ленинградской области объявили об опасности атаки БПЛА

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Он призвал жителей быть внимательными и оставаться в безопасности.

Возможно понижение скорости мобильного интернета, — уточнил Дрозденко.

Вслед за этим Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково. В сообщении подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях. О сроках действия ограничений пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что аварийные отключения электроэнергии охватили значительную часть Запорожской области. При этом объекты критической инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

До этого стало известно, что с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России. В Минобороны РФ проинформировали, что атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым.